Travolto in bici, l’investitore si costituisce dopo 12 ore: il sopralluogo dei carabinieri

Ha atteso una notte intera. Poi ha deciso di assumersi tutte le responsabilità. E, ieri mattina, si è presentato alla caserma dei carabinieri di Premariacco riferendo di essere stato lui alla guida della macchina con cui, verso le 21 di sabato, lungo via Udine tra la frazione di Ronchis e il centro di Faedis, aveva investito il 65enne Luigino Vanone, del posto, mentre si trovava in sella alla sua bicicletta.

Il conducente della Ford Focus, C.G., trentenne residente a Faedis, si è costituito dopo 12 ore dall’incidente riferendo di essersi in un primo momento fermato per poi fuggire colto dal panico.

Nei suoi confronti non è scattato l’arresto essendosi costituito prima delle 24 ore trascorse dal fatto. Ora la Procura aprirà un fascicolo per omicidio stradale colposo, valutando l’ipotesi dell’aggravante dell’omissione di soccorso (Videoproduzioni Petrussi)



