Si scontrano tre auto, un ferito trasportato in ospedale

UDINE. Carambola tra tre veicoli. Una persona è stata soccorsa dai sanitari nel pomeriggio di lunedì 27 marzo per le ferite riportate a seguito di un incidente stradale accaduto in via Lumignacco, all'intersezione con la strada statale 676, nella zona industriale a Udine.

Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine (sul posto gli agenti della polizia locale), si sono scontrate tre vetture.

I soccorsi sul luogo dell'incidente

Gli infermieri della Struttura operativa regionale emergenza sanitaria hanno hanno inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza che ha preso in carico la persona ferita, trasportataper gli accertamenti del caso all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine: nell’incidente ha riportato un trauma toracico e un trauma al capo.

Attivati per quanto di competenza i vigili del fuoco.