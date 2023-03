Mancata precedenza, si scontrano due auto: feriti una donna e un uomo

CORDENONS. Scontro tra auto, alle 12.40 di lunedì 27 marzo a Cordenons, all’incrocio fra via Villa d’Arco, via Maestra e via Primo Maggio. Per una questione di rispetto delle precedenze stradali sono risultate coinvolte due auto, finite poi contro un marciapiede.

Su un veicolo viaggiava il solo conducente, sull’altro una coppia con due bambini. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il personale del 118, proveniente dall’ospedale Santa Maria degli Angeli.

In ospedale sono stati portati per accertamento la donna che procedeva in auto con i bambini e l’autista dell’altro veicolo. Nessuno versa in gravi condizioni. La circolazione all’incrocio è ripresa non appena sono stati rimossi i detriti a rilievi completati da parte del personale della polizia locale di Pordenone-Cordenons.