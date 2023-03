A fuoco l’impianto fotovoltaico, danneggiato il tetto di una casa colonica a Sedegliano

SEDEGLIANO. Un incendio è divampato, poco prima delle 11 di mercoledì 28 marzo, in un edificio in piazza Roma a Sedegliano: ha coinvolto l'impianto fotovoltaico e una piccola porzione di copertura in legno del fienile di una casa colonica a Sedegliano.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Udine con una squadra, l'autobotte e l'autoscala della sede centrale e due squadre del distaccamento di Codroipo: l’intervento è valso a impedire che le fiamme si propagassero all'intera copertura limitando la superficie di tetto bruciata a circa 5 metri quadrati.

Sono in corso le operazioni di bonifica e messa in sicurezza delle parti incendiate oltre ad un accurato controllo ai travi in legno della copertura per scongiurare che qualche focolaio nascosto possa ridar vigore alle fiamme.

Le cause dell'incendio, che non ha coinvolto persone, sono ancora in fase di accertamento: non si esclude che le fiamme possano essere scaturite da un malfunzionamento dell'impianto fotovoltaico posizionato sul tetto del fienile.