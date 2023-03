Accordo per potenziare l’elisoccorso notturno nell’Alto Friuli

Estendere la possibilità di intervento notturno dell'elisoccorso regionale anche nell'area di Venzone e Gemona del Friuli, offrendo un servizio «più capillare sul territorio» e aumentando «l'efficacia complessiva del sistema operativo dell'elisoccorso».

È quanto prevede l'accordo «di pubblica utilità» siglato a Pasian di Prato tra l'8° reggimento alpini dell'Esercito, l'Azienda sanitaria universitaria Friuli centrale ed Elifriulia.

L'intesa è stata firmata presso il 2° Stormo dell'Aeronautica militare, dove è ospitata la base per il servizio medico di emergenza con elicotteri (Helicopter Emergency Medical Service).

«Nel più ampio quadro delle attività di collaborazione tra l'8° reggimento Alpini e le istituzioni presenti sul territorio e a seguito di accurate valutazioni tecniche inerenti alla sicurezza aerea - si legge in una nota - sono state identificate e messe a disposizione dell'elisoccorso regionale due nuove aree di atterraggio d'emergenza per poter effettuare in caso di necessità un servizio notturno, rispettivamente nelle caserme Manlio Feruglio di Venzone e Goi Pantanali di Gemona».