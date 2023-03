La conducente perde il controllo dell’auto che finisce ruote all’aria: due donne ferite

CODROIPO. Due donne sono state soccorse nella prima serata di oggi dal personale sanitario e dei Vigili del fuoco per le ferite riportate a seguito di un incidente stradale accaduto in via Biauzzo, a Codroipo.

Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine (sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Udine), la conducente di una vettura ha perso il controllo del mezzo che ha terminato la sua corsa cappottandosi sulla sede stradale. Assieme a lei, nell'auto, si trovava un'altra donna. Nessun altro mezzo è rimasto coinvolto nell’incidente.

A lanciare l’allarme sono stati altri automobilisti di passaggio, contattando il Numero unico di emergenza Nue112. Il personale della Struttura operativa regionale emergenza sanitaria (Sores) ha inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza proveniente da San Vito al Tagliamento e l'equipaggio di un'ambulanza proveniente da Codroipo, oltre all'elisoccorso.

Sul posto anche i vigili del fuoco che per agevolare le operazioni di soccorso da parte dei sanitari, hanno estratto dall’abitacolo una delle due donne, che era rimasta incastrata. L'altra donna a bordo è invece riuscita a uscire autonomamente dal veicolo.

Il personale medico infermieristico, dopo le prime cure prestate sul posto, ha disposto il trasferimento di entrambe le ferite all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine: una in condizioni piuttosto serie, per i diversi traumi riportati.