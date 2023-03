Debora Serracchiani non è più capogruppo del Pd alla Camera e i deputati la salutano con un lungo applauso

Un lungo applauso ha sottolineato l’intervento di Debora Serracchiani in Sala Berlinguer alla Camera, dove i deputati dem si sono riuniti - martedì 28 marzo - per eleggere il nuovo capogruppo.

«Grazie a Debora Serracchiani per la dedizione e lo spirito di servizio alla comunità democratica. Ha retto, insieme a Malpezzi e Letta, un peso enorme dopo la sconfitta elettorale e lo ha fatto nel migliore dei modi presiedendo ottimamente il gruppo alla Camera dei deputati». Lo ha detto Elly Schlein alla Camera.

«Quello di oggi è un passaggio importante e delicato. Nei mesi alle nostre spalle, dopo la sconfitta politica che ci ha fatto lavorare in un contesto di debolezza, l’azione in Parlamento ha fatto da faro. L’autonomia dei gruppi va tutelata e salvaguardata sempre anche perchè rende più forte il partito».

Lo ha detto Debora Serracchiani nel suo intervento all’assemblea dei deputati Pd: «Lavorando in questo modo, con lealtà tra di noi e spirito di squadra, non solo abbiamo fatto opposizione forte a maggioranza e governo ma abbiamo avuto ambizione e forza per dettare agenda», ha aggiunto.

«Grazie a tutti voi, soprattutto alle colleghe, a Debora che ha guidato il gruppo in questi anni e mesi fa complicati, mettendoci la faccia e mostrando il significato della parola responsabilità la sera più difficile»: sono le parole di Chiara Braga, appena eletta capogruppo Pd alla Camera.