Esplode la stufa, donna ustionata alle gambe

MEDUNO. Una donna di circa 50 anni è stata soccorsa nel pomeriggio di martedì 28 marzo dal personale sanitario per le lesioni che ha riportato alle gambe a seguito dello scoppio di una stufa, in borgo Romaniz, nel territorio del comune di Meduno.

Una volta lanciato l’allarme al Numero unico di emergenza Nue112, il personale della Struttura operativa regionale emergenza sanitaria (Sores) ha inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza proveniente da Spilimbergo e l'elisoccorso.

La donna, dopo le prime medicazioni ricevute sul posto, è stata presa in carico dal personale medico infermieristico e trasportata con ferite giudicate comunque non gravi, in ambulanza, all'ospedale di Spilimbergo per ulteriori accertamenti.

Attivati anche i vigili del fuoco che hanno operato per consentire le manovre di soccorso al personale sanitario. Informate le forze dell'ordine, sul posto i carabinieri della Compagnia di Spilimbergo.