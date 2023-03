I ladri forano gli infissi per entrare e svaligiano due abitazioni: rubati 3.500 euro in contanti

PASIAN DI PRATO. Ladri in azione in due abitazioni, nella notte tra lunedì 27 e martedì 28 marzo, nella frazione di Colloredo di Prato, nel comune di Pasian di Prato.

Bersaglio dei malviventi è stata la via Di Sotto, il modus operandi è lo stesso, lasciando intendere che possa trattarsi della stessa banda.

I ladri hanno atteso il momento giusto per entrare in azione, riuscendo a introdursi nelle abitazioni dopo aver praticato un foro in un infisso. Una volta all’interno hanno messo a soqquadro le varie stanze.

Dopo aver rovistato ovunque hanno rubato denaro contante. Dalla casa di un cinquantenne sono spariti circa 500 euro mentre il furto messo a segno nell’abitazione di un sessantaquattrenne ammonta a circa 3 mila euro.

Sono stati i proprietari delle abitazioni, nella mattinata del 28 marzo, a denunciare l’accaduto ai carabinieri, che stanno svolgendo le indagini sull’accaduto anche con l’ausilio delle telecamere di videosorveglianza installate nella zona.—

© RIPRODUZIONE RISERVATA