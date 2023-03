Pordenone, incendio in una palazzina di tre piani: allontanate sedici famiglie

Nella tarda mattinata di martedì 28 marzo i vigili del fuoco del comando di Pordenone sono intervenuti per un incendio nei locali al piano terra di una palazzina di tre piani, in Largo Cervignano, a Pordenone.

I pompieri hanno rapidamente spento le fiamme, che hanno coinvolto contatori elettrici, elementi di isolamento del soffitto, intonaci, condotte di scarico e alcuni materiali ingombranti depositati in prossimità delle cantine dei condomini.

I vigili del fuoco hanno evacuato in via precauzionale 16 famiglie, per un totale di 35 persone.

Il denso fumo ha invaso gli appartamenti soprastanti a quello interessato dall'incendio rendendoli temporaneamente inagibili.

Sul posto personale dell'ufficio di Polizia giudiziaria del comando di Pordenone per le prime verifiche di rito.

Sono state attivate le operazioni per il ripristino della corrente elettrica, la verifica dell'integrità delle condutture del gas e dell'impianto fognario le cui condutture sono state profondamente danneggiate fino all'ultimo piano.

Sul posto la Polizia locale di Pordenone, azienda elettrica, azienda del gas ed ente gestore del condominio.