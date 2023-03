UDINE. Scontro tra due auto nella mattina di martedì 28 marzo in piazzale XXVI Luglio. L’incidente, avvenuto per cause ancora in corso di accertamento da parte della polizia locale, non ha avuto gravi conseguenze per le persone coinvolte.

Durante i rilievi degli agenti e la messa in sicurezza dei mezzi si sono verificati rallentamenti e code al traffico.