Scontro tra un camion e un’auto: due donne in ospedale

TALMASSONS. Due persone sono state soccorse nella mattina di martedì 28 marzo dagli operatori sanitari per le ferite che hanno riportato in un incidente stradale accaduto lungo la regionale 252, a Talmassons.

Per causa in corso di accertamento da parte dei carabinieri, lungo la Napoleonica si sono scontrati un camion e una vettura. Due donne sono rimaste ferite.

È scattata subito una chiamata di aiuto al Numero unico di emergenza Nue112 e gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto un'ambulanza proveniente da Codroipo e l'elisoccorso.

Il personale medico infermieristico ha preso in carico le due donne ferite che sono state trasportate, una con l'elicottero all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine in codice giallo e una sempre nello stesso nosocomio del capoluogo friulano, con l'ambulanza, con ferite non gravi.

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco per la messa in sicurezza dei mezzi.