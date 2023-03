Il voto a Sacile: l'appello dei candidati in trenta secondi

Ultimo sprint, ieri sera al teatro Ruffo, dei cinque candidati sindaco a Sacile per conquistare la fascia tricolore, a un passo dalle urne il 2-3 aprile: nel faccia a faccia sul palco. In 120 minuti il dibattito è stato serrato sul commercio, viabilità, ambiente, futuro sostenibile, spazi per i giovani, sanità, scuola con la regia di Confcommercio imprese per l’Italia-Ascom Pordenone e il suo presidente provinciale Fabio Pillon e del Messaggero Veneto. Ecco l'appello al voto dei quattro candidati

