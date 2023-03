Confindustria Fvg, Zamò è il nuovo presidente

Il Consiglio di presidenza di Confindustria Fvg, riunitosi mercoledì 29 marzo a Trieste, ha eletto alla presidenza della Federazione regionale Pierluigi Zamò, attuale vicepresidente di Confindustria Alto Adriatico. Zamò succede al reggente Gianpietro Benedetti al quale il Consiglio ha rivolto il proprio sentito ringraziamento per il lavoro sin qui svolto.

I componenti il Consiglio (Michelangelo Agrusti, presidente di CAA, Gianpietro Benedetti, presidente Confindustria Udine, Donato Riccesi, Vicepresidente Anche Fvg, Michele Da Col, presidente Piccola industria Fvg e Matteo Di Giusto, presidente Giovani imprenditori Fvg), hanno parimenti augurato al neoeletto presidente, che resterà in carica quattro anni, i migliori auguri di buon lavoro.

Pierluigi Zamò, presidente di Ilcam spa, società leader europea nella produzione di antine per mobili, con stabilimenti produttivi in tutta la regione, vanta una lunga esperienza associativa, con ruoli di vertice nel sistema confindustriale regionale.

«Nel ringraziare i colleghi che mi hanno eletto – ha detto Zamò – non posso non rivolgere un pensiero speciale a chi mi ha preceduto, Giuseppe Bono. È stato uno dei principali attori del cambiamento in questa regione, strenuo sostenitore della centralità dell’industria e ha tra l’altro contribuito al disegno di costruzione della Confindustria del Nord Est».

Confindustria Friuli Venezia Giulia è costituita dalle due Associazioni di territorio della Regione, Alto Adriatico e Udine, per un totale di oltre 2.000 imprese e da Ance regionale.

Ha lo scopo di essere interlocutore della Regione e strumento di raccordo tra le Associazioni socie. Zamò, in qualità di presidente regionale, entrerà a far parte del Consiglio generale di Confindustria e del Consiglio delle rappresentanze regionali di Confindustria.