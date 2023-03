Si ferisce a una gamba mentre sta lavorando con un macchinario:trasportato in ospedale

PALUZZA. Un uomo di circa 65 anni è rimasto ferito a seguito di un incidente sul lavoro verificatosi nella mattinata di mercoledì 29 marzo mentre si trovava negli spazi di una attività produttiva di Paluzza.

Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri della Compagnia di Tolmezzo, sul posto per i rilievi, ha riportato una lesione a un arto inferiore mentre stava operando con un macchinario.

Dopo la chiamata di aiuto al Numero unico di emergenza Nue112 effettuata dai colleghi e dalle altre persone che si trovavano in loco, gli infermieri della Struttura operativa regionale emergenza sanitaria (Sores) hanno inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza e l'elisoccorso.

L'uomo, ricevute le prime cure sul posto, è stato preso in carico dal personale medico infermieristico e poi trasporto in condizioni giudicate non gravi all'ospedale di Tolmezzo, a bordo dell'ambulanza.