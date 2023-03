Incidenti sul lavoro nel Pordenonese: un giovane è morto, un altro è gravissimo

Due gravi incidenti sul lavoro hanno funestato, mercoledì 29 marzo, la provincia di Pordenone. Nel primo un giovane operaio di 27 anni, S.T., di origini marocchine con cittadinanza italiana, è morto. Nell’altro un ragazzo di 22 è rimasto ferito ed è ricoverato in condizioni gravissime.

Il primo giovane è caduto da una altezza di 16 metri mentre montava, nella zona industriale di Maniago per conto dell’azienda Bioman, alcuni pannelli fotovoltaici. Era un lavoratore di una ditta esterna, di Bergamo.

Operaio precipita da sedici metri alla Bioman di Maniago

Il secondo era al lavoro nell’azienda Terex, che costruisce gru nell’area industriale del Comune di Fontanafredda, che è stato colpito da un pesante carico. È stato ricoverato all’ospedale di Udine in condizioni gravissime. Sul posto i carabinieri di Sacile e di Spilimbergo.

Travolto da un macchinario sul posto di lavoro, operaio di 22 anni in gravi condizioni 29 Marzo 2023 fontanafredda

Poco distante, a Pordenone, era in corso in contemporanea un convegno al quale partecipavano il ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani, e il segretario generale della Cisl, Luigi Sbarra, che hanno espresso vicinanza alle famiglie.