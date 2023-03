Infortuni sul lavoro. Operaio precipita da un'altezza di sedici metri, un altro è travolto da un macchinario: due giovani in fin di vita

Un ragazzo di 20 anni è stato soccorso, nel pomeriggio di mercoledì 29 marzo, per le gravissime ferite riportate a seguito di un infortunio sul lavoro accaduto nell'area di una attività produttiva che opera in zona Dandolo, la Bioman, nel territorio del comune di Maniago.

Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine (sul posto i carabinieri della Compagnia di Spilimbergo), è caduto da un'altezza di circa 16 metri.

Dopo la chiamata di aiuto giunta al Numero unico di emergenza Nue112, gli operatori hanno trasferito la telefonata alla Struttura operativa regionale emergenza sanitaria.

Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza proveniente da Maniago, quello di una automedica e l'elisoccorso.

Il giovane, trovato incosciente, è stato preso in carico dal personale medico infermieristico che ha avviato una lunga rianimazione, continuata anche durante il trasporto in codice rosso all'ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone. Instabile e gravissimo, non ha potuto essere elitrasportato.

Un altro gravissimo infortunio sul lavoro è accaduto, sempre nel pomeriggio di mercoledì, a Fontanafredda, dove un ragazzo di 22 anni è stato soccorso per le ferite riportate in un incidente sul lavoro accaduto negli spazi di una realtà produttiva che sorge nella zona industriale del Comune pordenonese.

Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine, il giovane è stato colpito da una pesante pedana metallica.