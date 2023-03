Scontro tra due auto, un uomo di 43 anni finisce in ospedale

UDINE. Scontro tra due macchine nel tardo pomeriggio di mercoledì 29 marzo in via Fistulario.

Il bilancio è di un uomo di 43 anni trasportato in in ambulanza all’ospedale di Udine: le sue condizioni non sono gravi.

Per cause ancora in corso di accertamento da parte degli agenti della polizia locale intervenuti sul posto, i due mezzi si sono scontrati finendo poi contro sul marciapiede e contro un furgone parcheggiato.