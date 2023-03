Travolto da un macchinario sul posto di lavoro, operaio in gravi condizioni

FONTANAFREDDA. Grave infortunio sul lavoro nel pomeriggio di mercoledì 29 marzo, a Fontanafredda. Un operaio è stato colpito da un macchinario del peso di alcune tonnellate mentre si trovava all’interno di un capannone, tra via Sant’Egidio e via delle Innovazioni.

Vista la gravità delle ferite riportate dal lavoratore, sul posto è stato inviato l’elicottero di soccorso in supporto all’ambulanza. Sono in corso gli accertamenti in corso per chiarire la dinamica dell’incidente.