Verso il voto, l'appello dei candidati sindaco di Spilimbergo

Mancano pochi giorni alle elezioni comunali di Spilimbergo. Auditorium della Casa dello studente di via Udine gremito, ieri sera in occasione del confronto tra i candidati a sindaco di Spilimbergo, organizzato da Confcommercio imprese per l’Italia-Ascom Pordenone e dal Messaggero Veneto. Moderati dal giornalista Antonio Zavagno, si sono sfidati Enrico Sarcinelli, 44 anni, avvocato, candidato sindaco della coalizione di centrodestra composta da Alleanza civica Spilimbergo, Moderati per Spilimbergo-Forza Spilimbergo, Lega Salvini premier e Spilimbergo con Fedriga presidente e Fratelli d’Italia-Giorgia Meloni per Sarcinelli sindaco, e Leonardo Soresi, 50 anni, dottore commercialista, candidato sindaco della coalizione di centrosinistra composta da Partito democratico e dalla civica Spilimbergo in cammino. Ecco il loro appello al voto (Videoproduzioni Petrussi)

01:25