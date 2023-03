E’ morto Elio Dal Mas: è stato il fondatore del Befed, fra i primi brew pub d'Italia

AVIANO. È morto nel sonno, nella notte fra giovedì 30 e venerdì 31 marzo, l'imprenditore Elio Dal Mas, fondatore con Daniele e Franco Rigo e Bruno Roman del Befed (dalle iniziali di Bruno, Elio, Franco e Daniele), il microbirrificio, fra i primi brew pub d'Italia, divenuto dagli anni Novanta tempio del galletto alla brace ad Aviano.

Atmosfera informale, piatto unico, niente posate, il Befed divenne presto un successo, replicato in franchising con decine di apertura in tutta Italia.

Dal Mas, che aveva una società immobiliare ad Aviano, diede vita anche all'esperienza del Motel Spia a Montereale Valcellina. Aveva 77 anni.

Sul sito Bedef si legge: «Siamo profondamente addolorati nel comunicare la morte di Elio Dal Mas, socio fondatore e colonna portante della famiglia Befed.

Conosciuto e apprezzato non solo per le sue indiscutibili qualità professionali, ma anche per aver reso Befed un luogo accogliente, felice e amato da tutti.

Tutti noi ci stringiamo attorno alla famiglia Dal Mas porgendo le nostre più sincere condoglianze».