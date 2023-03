Sagra dei osei, sequestrati cardellini e fringuelli: una persona denunciata per ricettazione

«Abbiamo contribuito alla prima battuta di arresto della Sagra dei osei di Sacile, che vanta 750 anni di storia di detenzione di animali in gabbia, esposti come oggetti da collezione o da lavoro.

Sono stati infatti sequestrati 28 uccelli dai carabinieri del Soarda perché molti risultavano dotati di anelli identificativi alterati, mentre altri ne erano del tutto sprovvisti»: comincia così una nota inviata agli organi di informazione da Massimo Vitturi, responsabile Animali selvatici Lav che ha seguito tutta l’operazione.

La pratica della cattura illegale di uccelli selvatici è diffusissima. Per renderne legale la detenzione, gli uccelli vengono dotati di anelli metallici infilati sulle zampe, al fine di simulare la loro provenienza da allevamenti autorizzati.

Ma gli anelli sono costruiti con un diametro sufficiente per essere infilati alle zampe dei pulcini appena nati, devono quindi essere prima allargati con le pinze per poter poi essere infilati alla zampa dell’uccello adulto e infine ristretti per riportarli al diametro corretto.

È evidente che in questi passaggi, gli anelli possono mantenere traccia delle manomissioni subite, proprio come potrebbe essere accaduto nel caso individuato dai carabinieri alla Sagra dei osei.

«Dei 28 uccelli inizialmente sequestrati dai carabinieri, Lav ne ha ricevuti solamente 8 perché gli altri sono tutti fuggiti o morti, ma 8 vite salvate da chi li vuole solo in cattività sono un traguardo enorme», ha spiegato Vitturi.

Si tratta di 5 cardellini, 2 fringuelli e 1 peppola che sono stati recuperati da Lav in custodia giudiziaria, togliendoli dalle mani dell’imputato accusato di ricettazione, detenzione abusiva di uccelli particolarmente protetti e detenzione di fringillidi in numero superiore a cinque.

Ora gli animali sono al sicuro e affidati alle cure e alla riabilitazione degli operatori del Cras dell’Enpa di Trieste, con l’obiettivo di restituirli quanto prima alla natura e alla loro libertà.

«Lasciare gli animali vittime di casi giudiziari in custodia allo stesso imputato è – a detta della Lav – inaccettabile: ecco perché ci siamo subito attivati chiedendo che ci venisse trasferita la custodia giudiziaria, garantendo le necessarie cure e il mantenimento.

Per la prima volta il giudice ha accordato il trasferimento degli animali», ha concluso Massimo Vitturi.