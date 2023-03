L'intervento della Presidente Meloni a Udine

La premier dal maxi schermo in piazza a Udine: "Il voto di domenica e lunedì, in ogni caso, è estremamente importante perchè confermerà come, al di là di quello che scrivono e dicono in tanti, dimostrerà che la maggioranza dei cittadini continua a credere nelle nostre proposte di buonsenso e nel nostro buongoverno. Fedriga non è soltanto un amico, ma una persona sui cui si può sempre fare affidamento, profondamente innamorato d ella sua terra e che ha saputo amministrare con grande capacità"

01:32