Oggi si celebra il World Backup Day: perchè è importante "conservare" i dati

Il #31marzo di ogni anno si festeggia la giornata mondiale del backup. Giunto alla dodicesima edizione, il World Backup Day vuole sensibilizzare cittadini e imprese sull’importanza di salvare regolarmente una copia dei dati più importanti che conserviamo sui dispostivi elettronici in un altro luogo, come un hard disk esterno o un servizio cloud. In questa giornata, fissata non a caso alla vigilia del pesce d’aprile, i promotori dell’iniziativa ci invitano a prendere un vero e proprio impegno, per evitare di incappare nel pericoloso scherzo di perdere tutti i nostri file: «Giuro solennemente che il 31 marzo farò il backup dei miei documenti e ricordi preziosi». Ma perché è così importante creare una copia di sicurezza dei propri dati? E, per chi non lo ha mai fatto, com’è possibile rimediare? Ve lo spieghiamo in meno di un minuto

00:45