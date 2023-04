A Gleris nata una covata di sei pulcini di cigni neri

Un evento straordinario a Gleris di San Vito al Tagliamento: è nata una covata di sei pulcini di cigni neri. “Di solito le covate sono di 3-4 uova- spiega il proprietario Corrado Mattiuzzi- un numero così elevato è insolito, per questo motivo sono particolarmente felice”.

Mamma e papà cigni sono una coppia molto affiatata, nove anni il maschio e 8 la femmina, e le loro uova, negli anni, si sono sempre schiuse tutte. I pulcini sono già stati tutti prenotati prima della nascita.

Impiegano circa 35-37 giorni per schiudersi ed è ottimale che stiano con i genitori 8-9 mesi prima di essere affidati ad altre persone.

Corrado Mattiuzzi, ha 70 anni e da sempre coltiva l’hobby per i volatili, ereditata dal papà. Prima con piccoli uccelli, e da un po’ di anni possiede anche cigni e pappagalli. “Trascorro il mio tempo libero in mezzo alla natura- conclude Corrado- mi rilassa guardare gli animali e prendermi cura di loro.

Per me gli animali, se una persona desidera averne, devono avere il proprio spazio, essere seguiti e non posseduti per il proprio piacere personale. Devono essere rispettati ciascuno secondo la propria natura. Per questo motivo faccio parte di due associazioni che si occupano di volatili e ci spiegano come prendercene cura nel migliore dei modi.”