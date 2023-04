“Be Brave mix Grappa!”: Berg e Antonella Nonino sperimentano Mixology a Vinitaly

Antonella Nonino, della famiglia friulana di distillatori, e Monica Berg, la bartender del settore mixologia più influente al mondo, celebreranno i 50 anni del Monovitigno© Nonino che ha segnato "La Rivoluzione della Grappa", insieme sperimenteranno al Vinitaly la versatilità del Monovitigno© Grappa Nonino nella mixologia.

L'appuntamento è per lunedì (dalle 14.30 alle 15.30) nell'Area Mixology di Vinitaly, Monica Berg, secondo World's 50 Best Bars, già vincitrice del Premio Nonino Risit d'Aur, è considerata la personalità più influente del mondo del cocktail bar secondo Drinks International per il suo innovativo contributo nella mixology e nell'ospitalità in generale; opera "seguendo etica, visione e pensiero per il futuro della mixologia", come ama definire.

Antonella Nonino, è la quinta generazione di distillatori 100 per cento con metodo artigianale nella famiglia Nonino, è consigliere di amministrazione delle Distillerie Nonino e responsabile della comunicazione istituzionale dell'azienda e del Premio Nonino. Con suo padre si è occupata dei processi di distillazione, fermentazione e invecchiamento dei distillati.