Infortunio sul lavoro, cade da un tavolo e si ferisce a una gamba

Infortunio sul lavoro, nel pomeriggio di venerdì 31 marzo, poco dopo le 17.30, ad Artegna, in un'azienda agricola.

Un uomo di 27 anni residente a Tarcento, per cause da accertare, mentre stava lavorando è scivolato da un tavolo e cadendo ha urtato un altro tavolo in metallo riportando una ferita a una gamba.

Il ventisettenne è stato subito soccorso e trasportato all'ospedale di Udine. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118, i carabinieri per ricostruire l'accaduto e gli incaricati dell'azienda sanitaria.