Dalla crociera al libro ricordo: il Ceghedaccio compie 30 anni tra musica ed eventi

UDINE. Trent’anni sono tanti. Un lasso di tempo in cui è cambiato il mondo, la società, le abitudini, le generazioni. Trent’anni di storia che possono essere raccontati anche alla luce di quello che è il più grande evento dedicato alla musica anni ’70, ’80 e ’90: in poche parole trent’anni di Ceghedaccio.

La grande manifestazione che ha fatto letteralmente ballare generazioni intere si appresta a festeggiare alla grande il suo compleanno: dalle crocere (vacanza a bordo della moderna ed elegante Costa Favolosa pronta a salpare il 26 ottobre da Savona alla volta di un viaggio che toccherà in cinque giorni Barcellona e Marsiglia) al francobollo, il libro e naturalmente la festa.

L’appuntamento primaverile è per venerdì 21 aprile (dalle 21.30 all’1.30), come tradizione vuole, all’interno, ma anche all’esterno del padiglione 6 della Fiera di Udine va in scena infatti una nuova “puntata” della serata Ceghedaccio. Anche qui, la corsa per accaparrarsi i biglietti, è iniziata, segno tangibile dell’affetto che il pubblico di giovani e meno giovani dimostra ancora una volta nei confronti della manifestazione.

Dietro alla consolle, con una produzione scenografica da grande concerto e con effetti speciali, ci sarà come sempre l’istrionico Renato Pontoni. A lui il compito di far suonare i dischi, rigorosamente in vinile e selezionati dalla sua collezione di oltre 20 mila titoli, facendo ballare il pubblico sulle note dei più grandi successi di sempre, da Falco ai Culture Club, dai Duran Duran a Michael Jackson, dagli, Wham agli Abba, passando per Village People, Boney M., Bee Gees, Spandau Ballet, Queen, Rockets, Sister Sledge, Indeep, Corona, Snap e tanti altri ancora.

I biglietti in prevendita sono acquistabili sia sui canali online di Vivaticket, sia nei punti vendita tradizionali di Udine, Martignacco, Codroipo, Tolmezzo, Pordenone, Gorizia, Trieste e Pertegada. Per informazioni e prenotazioni è possibile telefonare allo 0432508586, inviare un sms o un messaggio whatsapp al 3452655945 o una email all’indirizzo info@ceghedaccio.com.

E perché tutto non resti solo nella memoria di chi ha vissuto questi appuntamenti, l’altra grande sorpresa è la realizzazione di un libro.

Già, perché per restare in tema di memoria il Ceghedaccio ne ha tanta, così come sono tante, tantissime le persone che hanno calcato quel dance floor negli ultimi 30 anni.

Da qui la volontà di scriverci un libro, ricco di foto, aneddoti, storie, racconti e ricordi. Un volume che racconterà la storia del Ceghedaccio attraverso il suo pubblico. —