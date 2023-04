Due abitazioni in fiamme nella notte a Treppo Carnico

I vigili del fuoco, nella tarda serata di venerdì 31 marzo, sono accorsi in forze in via Saverie, a Treppo Carnico dove due abitazioni costruite in aderenza sono state interessate da un incendio.

Cinque le squadre che sono state attivate dalla centrale operativa di Udine. I mezzi sono partiti da Tolmezzo, Gemona, Cercivento e Paularo.

I pompieri, per raggiungere gli stabili in questione, hanno dovuto addentrarsi in una zona boschiva. Stando ai primi controlli effettuati dai soccorritori non dovrebbero esserci persone intossicate o ferite. Ma i danni sarebbero rilevanti.