Investita da un’auto mentre camminava, grave una donna

UDINE. Una donna di circa 30 anni è stata soccorsa dai sanitari nel tardo pomeriggio di sabato 1 aprile per le ferite che ha riportato a seguito di un incidente stradale accaduto a Udine, in via Forni di Sotto, indicativamente all'altezza del pubblico esercizio "Al Ramandolo".

Per causa in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine, mentre camminava è stata investita da un mezzo in transito.

Immediata la chiamata al Numero unico di emergenza Nue112 da parte delle persone che si trovavano in quel momento sul luogo dell'incidente, che hanno prestato anche le primissime cure.

Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l'equipaggio di un'automedica e l'equipaggio di un'ambulanza. La donna è stata trasportata in codice rosso all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine.