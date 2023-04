Valanga in Norvegia, travolto gruppo di vicentini: un morto e un ferito grave

Un gruppo di cinque italiani è rimasto coinvolto in una delle quattro valanghe che si sono abbattute nel nord della Norvegia. Lo riporta il sito Aftenposten citando la polizia: dei cinque italiani travolti sul picco della montagna Kavringtinden, a quasi 1.300 metri di altezza, uno è morto, uno è gravemente ferito e due sono illesi.

Lo rende noto la Farnesina. Il ministero degli Esteri, tramite la sua ambasciata in Norvegia, ha raccolto queste informazioni: del gruppo di 8 turisti italiani, tutti del vicentino, tre di loro non hanno fatto l'escursione, stanno bene e sono in hotel.

Cinque stavano compiendo una escursione scialpinistica quando sono stati travolti da una valanga al limitare di un bosco nel momento in cui stavano togliendo le pelli di foca per iniziare la discesa.

Alcuni di loro avevano gli zaini con airbag che hanno consentito di rimanere in superficie nel momento in cui sono stati travolti.

Altri hanno sbattuto contro gli alberi riportando contusioni di diversa gravità. Ad esempio la guida del gruppo sembra avere riportato una contusione frontale ed è in stato confusionale. Un altro sarebbe in condizioni definite critiche ma comunque apparentemente cosciente all'ospedale di Tromso.

Per quanto concerne infine i familiari della vittima e dell'infortunato più grave, la Farnesina non è stata ancora in grado di raggiungerli

Secondo la polizia il gruppo di turisti italiani è stato travolto da una valanga nella valle di Kvalvikdalen, nell'estremo nord della Norvegia.

«C'erano cinque persone di origine straniera che stavano facendo una gita nella zona. Possiamo confermare che una persona è deceduta», ha dichiarato Morten Pettersen, portavoce della polizia. Pettersen ha aggiunto che altre due persone sono rimaste ferite, una in modo grave e una con «ferite moderate». Gli altri sono rimasti illesi.