Affluenza alle 12: in regione alle urne l’11,36% contro il 18% di cinque anni fa

Alle ore 12 per l'elezione del presidente della Regione Friuli Venezia Giulia e del Consiglio regionale ha votato l'11,36% degli aventi diritto, ovvero 126.044 votanti su 1.109.395 iscritti. Lo rende noto il Servizio elettorale della Regione Fvg.

Si registra dunque un calo rispetto alla precedente consultazione: alle regionali del 2018, quando però si votava in un unico giorno, alle 12 l'affluenza si era attestata al 18,07%.

Nel dettaglio, nella circoscrizione di Trieste alle 12 di oggi ha votato il 10,64% (22.479 votanti su 211.162 iscritti), a Gorizia l'11,31% (13.346 su 117.975), a Udine il 12,3% (50.521 votanti su 410.423), a Tolmezzo il 10,68% (8.631 votanti su 80.827), a Pordenone il 10,75% (31.067 votanti su 289.008).

Invece l’affluenza alle 12 per l’elezione dei sindaci e dei Consigli dei Comuni di Udine e Sacile (entrambi sopra i 15 mila abitanti e con possibili ballottaggi) è la seguente: Udine 11.351 votanti su 80650 iscritti, 14%; Sacile 2.078 votanti su 17684 iscritti, 12%.

L’affluenza alle 12 per l’elezione dei sindaci e dei Consigli dei Comuni con meno di 15mila abitanti:

Brugnera - 1168 votanti su 8176 iscritti: 14,28 per cento. Cavasso Nuovo - 214 votanti su 1696 iscritti: 12,62 per cento. Faedis - 536 votanti su 3090 iscritti: 17,35 per cento. Fiume Veneto - 1587 votanti su 10759 iscritti: 14,75 per cento. Fiumicello Villa Vicentina - 972 votanti su 5590 iscritti: 17,39 per cento. Fogliano Redipuglia - 375 votanti su 2655 iscritti: 14,12 per cento. Forgaria nel Friuli - 316 votanti su 2322 iscritti: 13,6 per cento. Gemona del Friuli - 1586 votanti su 11810 iscritti: 13,43 per cento. Lauco - 144 votanti su 752 iscritti: 19,14 per cento. Martignacco - 881 votanti su 6268 iscritti: 14,05 per cento. Polcenigo - 343 votanti su 3931 iscritti: 8,72 per cento. San Daniele del Friuli - 1121 votanti su 7798 iscritti: 14,37 per cento. San Giorgio della Richinvelda - 643 votanti su 4653 iscritti: 13,82 per cento. Sauris - 51 votanti su 521 iscritti: 9,79 per cento. Sequals - 340 votanti su 2466 iscritti: 13,79 per cento. Spilimbergo - 1496 votanti su 10877 iscritti: 13,75 per cento. Talmassons - 584 votanti su 3976 iscritti: 14,69 per cento. Tavagnacco - 1874 votanti su 12667 iscritti: 14,79 per cento. Treppo Ligosullo - 148 votanti su 841 iscritti: 17,6 per cento. Valvasone Arzene - 554 votanti su 4131 iscritti: 13,41 per cento. Vito d’Asio - 139 votanti su 1430 iscritti: 9,72 per cento. Zoppola - 1181 votanti su 8191 iscritti: 14,42 per cento.