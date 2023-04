Saccheggiano l’auto noleggiata e rubano materiali per 70 mila euro

PASIAN DI PRATO. Parcheggia in strada l'automobile, un'Audi RS6 noleggiata da una ditta di Milano Brianza, e i malviventi rubano tutti i fanali, la calandra e anche l'impianto frenante, per un danno che ammonta a circa 70 mila euro.

È successo nella serata di sabato 1 aprile in via Bologna, a Pasian di Prato. A denunciare il furto ai carabinieri della stazione di Martignacco, nella mattinata di domenica 2 aprile, un uomo residente in paese di 31 anni, che, come detto, aveva noleggiato la station wagon, con targa tedesca, nei giorni scorsi.

Sono in corso indagini da parte dei carabinieri.