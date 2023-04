Udine, ferito con un coltello per un regolamento di conti

UDINE. Accoltellamento, nel pomeriggio di domenica 2 aprile, a Udine, in viale Venezia, al civico 272.

Un uomo, secondo le prime informazioni si tratterebbe di un cittadino italiano, è stato ferito con un coltello da un uomo di origini pakistane e trasportato dagli operatori sanitari del 118 in ambulanza all’ospedale Santa Maria della Misericordia in condizioni serie, ma non in pericolo di vita.

Secondo una prima ricostruzione, si tratterebbe di un regolamento di conti legato alla criminalità cittadina. Sul posto polizia e carabinieri per ricostruire l’accaduto.