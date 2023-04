Al maestro potatore Marco Simonit il premio internazionale per l’innovazione

Friuli Venezia Giulia assoluto protagonista nella giornata inaugurale di Vinitaly. Il maestro potatore Marco Simonit, le cui tecniche sono apprezzate e richieste in tutti i principali terroir del vino, dallo Champagne alla Napa Valley in California, ha ricevuto ieri il “Premio internazionale Vinitaly”. Un riconoscimento proprio per l’innovazione che Simonit&Sirch hanno portato in ogni angolo di mondo, con cui curano le proprie vigne le cantine più note e importanti. Targa e pergamena gli sono state consegnate dai ministri della Cultura Gennaro Sangiuliano e dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida.

«Sono molto felice e onorato per il riconoscimento - spiega Simonit a caldo -. Abbiamo lavorato duramente negli ultimi 30 anni facendo tanta ricerca e sviluppo e avendo fatto molte esperienze, in Italia e all’estero. Il nostro lavoro di consulenza, ma anche di formazione, con la creazione delle scuole in giro per il mondo, ha portato i suoi frutti. Io credo che nelle vigne, in Friuli e in Italia, ci sia spazio e possibilità per giovani italiani volenterosi, che abbiano passione e si dedichino a imparare un mestiere che può dare loro soddisfazione. Oggi lungo i nostri filari ci sono tanti immigrati regolari però io credo che questa sia una professione che può essere attrattiva anche per gli italiani. Il vino è identità, cultura e made in Italy».

Fondato una trentina d’anni fa dai friulani Marco Simonit e Pierpaolo Sirch, con sede in Friuli Venezia Giulia e filiali a Bordeaux, Napa Valley, Sud Africa, Simonit&Sirch è l’unico gruppo internazionale specializzato e accreditato nel settore della formazione del personale addetto alla potatura manuale dei vigneti. Il team lavora nei principali distretti viticoli mondiali, dove fa consulenza a oltre 150 tra le aziende più prestigiose e collabora con molti tra i più rinomati istituti di ricerca vitivinicoli e università. Insegna il metodo di potatura Simonit&Sirch, che può essere adattato a tutte le forme di allevamento della vite.