Non riesce a togliere gli anelli dal dito, uomo chiede aiuto ai vigili del fuoco

PORDENONE. Nel pomeriggio di lunedi 3 aprile, verso le 15.30 una persona si è presentata spontaneamente al Comando provinciale dei vigili del fuoco di Pordenone, in Via Interna, chiedendo aiuto per una situazione insolita.

L'uomo aveva due anelli in titanio che non uscivano più dalle dita. I pompieri pordenonesi con l'ausilio di filo, vasellina e tanta pazienza, lavorando per quasi un'ora sono riusciti ad estrarre gli anelli senza doverli tagliare.

L'azione, a quanto riferito dagli stessi vigili del fuoco, è stata svolta avvolgendo il dito in questione con il filo e facendo scorrere gli anelli su di esso, lentamente sono riusciti a rimuoverli.

Un esito evidentemente soddisfacente per la persona, che ha voluto congratularsi del risultato immortalando il momento con foto ricordo

Qualche giorno prima è stato svolto un intervento analogo dai vigili del fuoco de distaccamento di San Vito al tagliamento che, però, usando una piccola fresa avevano dovuto recidere l'anello per liberare il dito della persona “intrappolata”.