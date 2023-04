Capannone di un’azienda agricola in fiamme

LATISANA. Un vasto incendio ha completamente distrutto un capannone dell’azienda agricola Ronch di Paludo di Latisana. Le fiamme si sono propagate poco dopo le 19 di ieri e per riuscire a domarle sono intervenuti vigili del fuoco con sei squadre. Fortunatamente non sono state coinvolte persone, nonostante la casa dei proprietari fosse vicina. Il rogo ha infatti interessato unicamente i mezzi agricoli, i macchinari e i veicoli sistemati all’interno del fabbricato.

L’alta colonna di fumo denso, nero era visibile a molti chilometri di distanza. Sul posto, in via Precenicco, sono intervenuti i vigili del fuoco di Udine, di Latisana, i volontari di Lignano, Codroipo e San Daniele e, in supporto, anche i colleghi di Portogruaro con un’autobotte.

A prendere fuoco è stato un capannone di 2 mila metri quadri realizzato con copertura metallica e pannelli perimetrali del tipo “sandwich”, con due facce di lamiera e all’interno il poliuretano come isolante. Dentro alla struttura si trovavano celle frigorifero, trattori, diversi veicoli e numerosi attrezzi. C’erano anche alcune bombole di gpl e ossigeno.

I pompieri sono riusciti a salvare un camper, una vettura, un furgone e anche un cane che in quel momento era all’interno del capannone, andato distrutto.

I pompieri hanno lavorato a lungo per impedire che le fiamme raggiungessero la casa dei proprietari, situata a poca distanza dalla struttura, e un serbatoio contenente 10 mila litri di gasolio.

I danni sono ancora da quantificare. I titolari in un primo momento hanno cercato loro stessi di portare in salvo quanti più attrezzi potevano, ma hanno dovuto desistere vista la gravità del rogo che aveva interessato la proprietà. I vigili del fuoco, una volta messa in sicurezza e bonificata l’area, dovranno chiarire le cause all’origine dell’incendio, che avrebbe potuto avere anche conseguenze peggiori. Dell’accaduto sono stati informati anche i carabinieri della Compagnia di Latisana.