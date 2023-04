Esce di casa a piedi, poi se ne perdono le tracce: a Imponzo scattate le ricerche di una donna

TOLMEZZO. È uscita di casa in mattinata ed è stata quella l’ultima volta che è stata vista. Un’assenza troppo prolungata per non far preoccupare i familiari, che hanno lanciato la richiesta di aiuto, facendo attivare la macchina delle ricerche nella zona di Imponzo, frazione di Tolmezzo.

La donna, stando a quanto riferito, si è allontanata a piedi senza portare con sé il telefono cellulare e senza documenti.

Dopo l’allarme lanciato dai parenti, alle 14 è decollato anche l’elicottero della Protezione civile, su attivazione della Sor (Sala operativa regionale).

Coinvolti nelle ricerche anche i vigili del fuoco, i volontari del Soccorso alpino e i carabinieri.