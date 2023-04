Comunali, Udine verso il ballottaggio. De Toni: "Con Marchiol alleanza naturale"

Alberto De Toni, candidato sindaco per il Centrosinistra a Udine, commenta i risultati usciti dalle urne che proiettano la sfida elettorale al ballottaggio con Fontanini, esponente del Centrodestra e primo cittadino uscente. "In città, rispetto a quanto successo con le elezioni regionali, un buon 7-8 per cento di elettori non ha votato per il Centrodestra. E' un elettorato insoddisfatto della gestione Fontanini. L'alleanza con Marchiol al ballottaggio? E' naturale, spero ci siano le condizioni per poterla sottoscrivere" (video a cura di Christian Seu).

01:45