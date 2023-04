Martines (Pd): "Positivo il risultato di Moretuzzo, bene l'alleanza con il M5s"

Vincenzo Martines, candidato consigliere regionale nelle fila del Partito democratico, ha così commentato i primi exit-poll delle elezioni Regionali in Fvg: "Non c'è stato il crollo dell'affluenza, al contrario di quanto successo altrove. Il risultato ottenuto da Moretuzzo è positivo, in questo direzione il centrosinistra deve lavorare in chiave futura".

