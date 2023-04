Regionali, dopo la fiducia bis Fedriga al lavoro con nuove responsabilità e programmi | Il video editoriale del Direttore

Massimiliano Fedriga è il primo presidente del Friuli Venezia Giulia a ottenere la conferma per il secondo mandato con l’elezione diretta. Non fu così per Riccardo Illy nel 2008, non lo fu per Renzo Tondo nel 2013 e nemmeno per Debora Serracchiani nel 2018.

Guiderà la Regione con una geografia politica del centrodestra modificata rispetto a cinque anni fa. Sono tre le forze che dominano la compagine: la lista che porta il nome del presidente è andata oltre le aspettative e nonostante questo non c’è stata un’emorragia di voti nella Lega che porta a casa un buon risultato; Fratelli d’Italia moltiplica i consensi rispetto a cinque anni fa, ma non raggiunge i numeri delle politiche dello scorso settembre. Il risultato rafforza Fedriga: la competizione a suon di preferenze tra la sua civica e il suo partito d’origine, il Carroccio, ha frenato la squadra di Giorgia Meloni che navigava con il vento a favore.

