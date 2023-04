Regionali, l'analisi di Furio Honsell: "Non stupisce il risultato di Fedriga, da analizzare quello del Movimento no vax"

La certezza è arrivata solo nel tardi pomeriggio ma c'è dalle prime proiezioni "era evidente che Fedriga potesse affermarsi con questi numeri". L'analisi è di Furio Honsell, consigliere di Open Sinistra Fvg e candidato alle elezioni regionali. L'ex sindaco di Udine non ha nascosto, invece, la sorpresa per le preferenze espresse per Giorgia Tripoli, esponente di quei mondi anti-sistema raccolti attorno alla lista Insieme Liberi

06:53