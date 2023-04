Regionali, Maran: primo mattone verso un partito liberale e centrista

«Abbiamo messo un mattone per costruire la casa dei liberali e riformisti. La nostra è una visione di prospettiva, in chiave europea». Il candidato presidente del Terzo polo, Alessandro Maran, non ha perso il buonumore, nonostante un risultato alle urne al di sotto delle aspettative. E lontano da quell’8% delle Politiche di sei mesi fa che forse aveva illuso più di qualcuno.

