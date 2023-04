Regionali, Moretuzzo: "Siamo una coalizione unita, ora rimbocchiamoci le maniche. Oggi inizia il nostro percorso all'opposizione"

Ha chiamato Fedriga per congratularsi e fargli gli auguri, certo di un nuovo percorso da intraprendere. Massimo Moretuzzo si è fermato alla soglia del 30 percento di preferenze nella corsa per il nuovo presidente del Friuli Venezia Giulia: "Sapevamo che era una sfida difficile, è vero. Ma in queste settimane abbiamo colto i temi importanti per la popolazione: ora dobbiamo impegnarci e lavorare, senza toni gridati come abbiamo fatto durante la campagna elettorale, ma anche con fermezza". Nominato capo dell'opposizione, Moretuzzo adesso è pronto a compattare le forze che l'hanno sostenuto

