Stefano Santi (Patto per l'autonomia): "La coalizione deve continuare a puntare su Moretuzzo"

Stefano Santi, candidato consigliere regionale del Patto per l'autonomia, commenta i primi risultati delle Regionali: "Il nostro non è un risultato entusiasmante, continueremo a batterci su temi come sanità e ambiente. Moretuzzo è il nome nuovo della coalizione, bisogna continuare a puntare su di lui"

03:41