Si perfora una mano mentre usa un macchinario in azienda: grave un uomo

SAN PIETRO AL NATISONE. Un uomo di 50 anni è rimasto ferito a una mano mentre stava lavorando in una azienda di San Pietro al Natisone: è stato soccorso dai sanitari nel primo pomeriggio di martedì 4 aprile e trasportato in ospedale.

Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri della Compagnia di Cividale del Friuli ha riportato una lesione importante a una mano con perforazione causata un corpo metallico.

A dare l'allarme, chiamando il Numero unico di emergenza Nue112, sono state le persone che si trovavano in quel momento con lui.

Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto un'ambulanza proveniente da San Pietro al Natisone che ha preso in carico l'uomo, poi trasportato in condizioni serie all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine.