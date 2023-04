A Gemona plebiscito per il Revelant che viene rieletto sindaco

Un plebiscito a Gemona per Roberto Revelant che viene rieletto per il secondo mandato con il 77 per cento dei voti contro lo sfidante Sandro Venturini, che si ferma a poco meno del 23 per cento.

Vittoria netta nel capoluogo pedemontano dove Revelant si è ripresentato per il secondo mandato sostenuto dalla lista civica di centro destra “Gemona Attiva” ottenendo il 77,1 per cento dei consensi contro Sandro Venturini, appoggiato dalla lista civica di centro sinistra “Progetto per Gemona”, che si è fermata al 22,9 per cento.



