Comunali a Udine, perchè si è arrivati al ballottaggio: l'editoriale del direttore

Udine va al ballottaggio. Il 16 e il 17 aprile gli elettori del capoluogo friulano saranno richiamati alle urne per scegliere il sindaco. La sfida sarà tra il primo cittadino uscente Pietro Fontanini e Alberto Felice De Toni. Perchè Fontanini non è riuscito a imporsi al primo turno? E quali sono le prospettive e le possibili alleanze in vista del ballottaggio? Interrogativi ai quali risponde il direttore del Messaggero Veneto, Paolo Mosanghini.

01:57