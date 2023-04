Elezioni a Udine, Marchiol: "Il nostro 9 per cento è frutto di un percorso costruito negli anni"

Ivano Marchiol, candidato sindaco con le liste Spazio Udine, M5s e Udine città futura, ha ottenuto il 9% alle elezioni comunali. "Un accordo con De Toni in vista del ballottaggio? Bisognerà essere concreti, non vogliamo una città delle rotonde, bensì delle persone con progetti concepiti quartiere per quartiere".

03:50