A Vinitaly 93 mila presenze: Usa e Germania i primi mercati

Oltre 93.000 presenze complessive di cui 29.600 straniere. Ma i numeri non bastano a spiegare la centralità che Vinitaly ha acquisito da domenica soprattutto dal punto di vista politico.

Perché in Fiera a Verona, territorio solitamente occupato dalla Lega, è arrivato tutto lo stato maggiore di Fratelli d’Italia, a partire dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, a caccia di consensi in vista delle prossime elezioni Europee.

«È giunto il momento che il governo esprima chiaramente l’indicazione che Vinitaly diventi l’unica manifestazione internazionale italiana del vino», ha detto ieri il presidente della Regione Luca Zaia, congratulandosi con gli organizzatori.

I numeri

La crescita rispetto all’ultima edizione è stata quasi totalmente determinata dagli ingressi di buyer esteri (+20% circa) provenienti da 143 Paesi. Vinitaly and the City, il «fuorisalone» veronese da quest’anno ritornato totalmente nella sfera organizzativa della fiera di Verona, ha inoltre registrato oltre 45 mila degustazioni (+50% sul 2022) da parte dei winelover nel centro storico di Verona.

«Chiudiamo oggi un Vinitaly finalmente a pieno regime, che ha visto una partecipazione corale di operatori, stampa e istituzioni. Siamo particolarmente soddisfatti per il riscontro che stiamo riscuotendo dalle aziende e dai territori, che rappresentano la vera forza di questa manifestazione», ha detto il presidente di Veronafiere, Federico Bricolo.

Il mercato straniero

Nella top five delle provenienze, fa sapere Veronafiere, gli Stati Uniti staccano nettamente la Germania. Terzo rimane il Regno Unito mentre la Cina torna in quarta posizione, scavalcando il Canada.

Ferma restando la crescita generale del mercato europeo, si segnala il grande ritorno degli operatori da tutti i mercati extra-Ue: l’Asia, più che raddoppiata (+116 per cento) trainata dal rientro dei cinesi che superano le 1000 presenze, e il Giappone (+143 per cento).

Le Americhe segnano un +38% con exploit degli USA (+45%) e del Brasile (+46%), oltre a un ulteriore consolidamento del Canada (+19%). Anche l’Australia in tripla cifra, a +130 per cento.

Gli agricoltori

Trentatré aziende in mostra, 50 degustazioni e wine tasting, 5 grandi incoming per buyer esteri da Asia, America ed Europa e oltre 8 mila visitatori al giorno tra i due stand dell’organizzazione. Sono invece i numeri di Cia-Agricoltori Italiani.

«Un successo di presenze e di partecipazione che premia la qualità e la varietà del vino Made in Italy portato in fiera dalle aziende associate» commenta il presidente Cristiano Fini, «Vinitaly torna a essere la vetrina per eccellenza dell’immenso patrimonio vitivinicolo nazionale con gli agricoltori protagonisti».